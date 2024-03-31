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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

علي الهلباوي يختتم مهرجان ليالي الإنشاد في سلطنة عمان

علي الهلباوي
علي الهلباوي

يستعد الفنان علي الهلباوي لإحياء أولى حفلاته الغنائية في سلطنة عمان، يطل خلاله على مسرح دار الأوبرا السلطانية، وذلك مساء الإثنين المقبل.

ويضع الهلباوي لمسته الغنائية في حفل ختام مهرجان أمسيات الإنشاد في دار الأوبرا السلطانية في العاصمة العمانية مسقط، في إحدى أكبر حفلاته العربية لهذا العام ويشاركه في الحفل الموسيقار باسم درويش مؤسس فرقة كايرو ستيبس.

واحتضنت ليالي الإنشاد في مسقط مشاركات دولية من المغرب وسوريا ومصر من بينها حفل الفرقة المغربية ابن عربي والفرقة العمانية الزاوية وفرقة المولويين والأناشيد الشامية السورية.

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ويأتي هذا الحفل استكمالا لحالة النشاط الفني التي يعيشها علي الهلباوي خلال الموسم الرمضاني الحالي، حيث يشارك في السباق الدرامي بمسلسل "بـ100 راجل" للنجمة سمية الخشاب، بجانب إحيائه سلسلة من الحفلات الرمضانية بين القاهرة والإسكندرية.


وتصدر علي الهلباوي تريندات السباق الرمضاني عبر أغنية " مع السلامة يابا" التي عرضت خلال الحلقات الأولى من مسلسل "بـ100 راجل" جسدت حالة الحزن التي عاشتها سمية الخشاب لوفاة والدها، كما يقدم الهلباوي ما يزيد عن عشر رباعيات غنائية يتم عرضها خلال حلقات المسلسل، من بينها أغنية "خفي يا دنيا من الوجع". ويشارك في بطولة المسلسل صلاح عبدالله، ومحمود عبدالمغني وهالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

السباق الرمضانى العاصمة العمانية الفنان علي الهلباوي الموسم الرمضاني الحالي الموسيقار باسم درويش

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