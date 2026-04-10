محافظ البحيرة: متابعة رفع الإشغالات بأبو حمص ميدانيا لمنع المخالفات وتحقيق الانضباط

تابعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الحملة الميدانية المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع ناصر بمركز أبو حمص، والتي تم تنفيذها بالتنسيق بين الوحدة المحلية وشرطة الاشغالات.

أسفرت الحملة عن رفع وإزالة جميع الإشغالات والتعديات بشكل كامل، مع إعادة تنظيم الحركة المرورية بالطريق، الأمر الذي ساهم في تحقيق سيولة مرورية ملحوظة وتيسير حركة المواطنين والمركبات، وسط إشادة من الأهالي بسرعة الاستجابة وكفاءة التنفيذ.

وأكدت المحافظ أن شارع ناصر يُعد من المحاور الحيوية التي تمثل متنفسًا مروريًا مهمًا داخل المدينة، والذي ظل طوال سنوات غير مستغل نتيجة للتعديات والاشغالات، وسيساهم في تخفيف الضغط عن الشوارع الرئيسية، مشددة على ضرورة الحفاظ على ما تم تحقيقه من انضباط وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، وتطبيق القانون بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مع تكليف الوحدة المحلية بإعادة تطوير الشارع والرصيف ومراجعة أعمال النظافة والرصف.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بتكثيف الحملات الميدانية والرقابية بكافة مراكز ومدن المحافظة، مع استمرار المتابعة اليومية للشوارع الحيوية، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف القضاء على كافة المظاهر العشوائية وتحقيق الانضباط العام.

وأكدت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، لضمان استدامة حالة الانضباط بالشوارع والميادين، وعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.