اليوم.. انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الزعفراني بالبحيرة

تنظم مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية الزعفراني التابعة لمركز كوم حمادة، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 10 و11 أبريل الجاري، لخدمة أهالي القرية والعزب المجاورة.

تقدم القافلة جميع الخدمات الطبية مجانا بالكامل، وذلك في إطار الحرص على دعم المنظومة الصحية وتوفير الرعاية المتكاملة لأبناء محافظة البحيرة، ضمن تكثيف جهود القوافل الطبية المجانية وتوفير أفضل الخدمات الصحية لأهالينا في القرى والمناطق النائية.

وتدعو مديرية الصحة بالبحيرة الأهالي إلى الاستفادة من خدمات القافلة الطبية من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للأطفال عند التسجيل للإستفادة من خدمات القافلة.