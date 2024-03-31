أجنبي ومحلي.. الأهلي يحدد بديل علي معلول

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر حسابه بموقع فيسبوك، عن بديل نجم الأهلي علي معلول في حالة عدم تجديد تعاقده.

وكتب أمير هشام: ‏في حالة عدم تجديد عقد معلول، الأقرب ضم بديل اجنبي بخلاف عودة محمد شكري.

ووصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة، بعد الفوز على سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة.

وتقام مباراة إياب الأهلي أمام بطل تنزانيا يوم 5 أبريل القادم في استاد القاهرة الدولي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وواصل السويسري مارسيل كولر نتائجه المميزة مع الأهلي، في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني 1-0 في ذهاب ربع نهائي البطولة.

الأهلي تخطى سيمبا

وقاد كولر الأهلي لتخطي سيمبا، وهو الانتصار الأول للأحمر في تاريخه على الفريق التنزاني على أرضه ووسط جماهيره.

ويعد فوز الأهلي على سيمبا، المباراة الـ17 على التوالي لكولر في دوري الأبطال التي لا يخسر فيها منذ الخسارة أمام صن داونز 5-2 بالنسخة الماضية في دور المجموعات.