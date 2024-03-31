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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

موعد إجازة عيد الربيع.. ومتى يوم شم النسيم؟

شم النسيم
شم النسيم

تتزايد معدلات البحث عن موعد شم النسيم 2024 في مصر، وهل سيكون إجازة رسمية، حيث ينتظر عدد كبير من المواطنين موعد شم النسيم كل عام لما يتسم به من أجواء اجتماعية تجمع بين الأصدقاء والمقربين وأفراد الأسرة الواحدة من خلال الخروج إلى التنزه بالحدائق والاستماع بأجواء الربيع.

شم النسيم 

موعد شم النسيم 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد شم النسيم 2024 وأنه سيوافق 6 مايو المقبل، أي أنه لن يحل في شهر رمضان، والمقرر له أن ينتهي فلكيًا يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

يحل شم النسيم في فصل الربيع 2024 الذي بدأ 20 مارس الجاري، ويستمر هذا العام 92 يومًا و17 ساعة و44 دقيقة، حتى الانقلاب الصيفي الذي يحدث يوم 20 يونيو القادم.

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شم النسيم

يرجع الاحتفال بأعياد الربيع، والتي من بينها عيد شم النسيم، إلى 4 آلاف عام، فهو عيد فرعوني متوارث، حيث كان قدماء المصريين يحتفلون في ذلك التوقيت بموسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود والاستمتاع بالمناظر الخلابة خلال هذا اليوم.

يرتبط شم النسيم بتناول المصريين بعض الأكلات المخصصة لهذا اليوم، حيث يقومون بتلوين البيض بألوان مبهجة قبل تناوله، كما يتناولون الأسماك المملحة مثل «الرنجة والفسيخ والملوحة»، وهى نفس الأكلات التي تناولها المصريون القدماء.

ويعود تناول الفسيخ والأكلات المملحة في شم النسيم أيضا للتاريخ المصري القديم حيث كانوا يقومون بتمليح هذه الأسماك وتركها من العام للعام لتناولها في الأعياد.

شم النسيم 

متى تكون اجازة شم النسيم؟

يعد موعد شم النسيم 2024 إجازة رسمية للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة، وفقًا للمتبع كل عام، وتكون الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل.

ووفقًا لأجندة العطلات الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، يحل موعد إجازة شم النسيم 2024 في مصر يوم الإثنين 6 مايو المقبل.

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