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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية

صدى البلد

اقتحمت قوات إسرائيلية عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، فجراً، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وذكرت الوكالة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس وسط إطلاق نار، وداهم عدة منازل قبل انسحابه من المنطقة.

ووفقا للتليفزيون الفلسطيني اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية بالمخيم، كما اقتحمت قوة راجلة البلدة القديمة في نابلس.

وأفادت الوكالة بإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لقرية مراح رباح جنوب بيت لحم حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المنازل.

وقال تليفزيون "الأقصى" إن الجيش الإسرائيلي اقتحم محيط جامعة القدس المفتوحة بمدينة قلقيلية.
 

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