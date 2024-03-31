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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 ؟ تفاصيل عطلة الموظفين

إجازة عيد الفطر المبارك
إجازة عيد الفطر المبارك

يتسأل الكثير من موظفى القطاع الخاص والحكومة عن تفاصيل عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك ٢٠٢٤، من أجل ترتيب إجازة عيد الفطر والاستفادة بأيام العطلة ..  وفى السطور التالية نوضح التفاصيل .

وتشهد أسواق الملابس ومحلات الكحك ازدحاما هذه الأيام من المواطنين لشراء احتياجات عيد الفطر 2024،وتعد هذه عادة يقبل عليها المصريون مع قدم كل عيد .

كما ينتظر العاملون بالدولة من موظفى الحكومة والقطاع الخاص، صدور قرار  رئيس مجلس الوزراء  خلال أيام لتحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للموظفين بالقطاع العام، أما إجازات القطاع الخاص فسيصدر بها قرار من وزير العمل لتحديد موعدها، وعدد أيام الإجازة.

 

 

إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص

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ويحصل الموظفون على إجازة مدفوعة الأجرة في العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

موعد عيد الفطر 2024

أكدت الحسابات الفلكية التي أجراها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان أن موعد عيد الفطر 2024، سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر إبريل المقبل 2024، ويحصل كافة موظفي الدولة على إجازة رسمية خلال فترة العيد.

يحصل موظفو الدولة سواء في القطاع الخاص أو العام على اجازة عيد الفطر المبارك إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ويأتى موعد بداية الإجازة بعد نهاية شهر رمضان فلكيًا يوم الأربعاء 10 إبريل 

 

صلاة عيد الفطر 2024 

سوف تكون صلاة العيد في محافظة القاهرة الساعة 5:59 صباحًا، وسيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا خلال أيام لتحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للموظفين بالقطاع العام، أما إجازات القطاع الخاص فسيصدر بها قرار من وزير العمل لتحديد موعدها، وعدد أيام الإجازة.

ترحيل إجازة عيد الفطر 2024 

ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة يوم الجمعة (الذي يصادف اليوم الثالث من أيام العيد) إلى الأحد، أو تقديمها إلى الثلاثاء، كما يحدث مع العطل الرسمية التي تتزامن مع الإجازات الأسبوعية. وبذلك يُتوقع أن يحصل الموظفون على 5 أيام متتالية إجازة لعيد الفطر.

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