إجازة عيد الفطر 2024.. مفاجأة سارة لطلاب المدارس والجامعات

يقترب شهر رمضان الكريم سريعًا من الانتهاء مع بداية شهر أبريل 2024 ، حيث يبحث الكثيرون عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024، وبالتالي يضم شهر أبريل إجازات من بينها إجازة عيد الفطر المبارك، والعطلات الرسمية، وأيضا عيد تحرير سيناء.



وتنطبق الإجازات الرسمية أيضا خلال شهر أبريل 2024 ، على طلاب المدارس والجامعات في المناسبات الرسمية، حيث يحصل الطلاب على هذه الإجازات وتتوقف الدراسة مؤقتا لحين العودة، كما يتم وضع الجداول وفق ما يعلنه مجلس الوزراء من إجازات رسمية.

موعد عيد الفطر 2024

ووفق ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وفيما يخص الموعد الأخير لتحديد يوم عيد الفطر، حيث يتوقف الأمر على ما تقره دار الإفتاء المصرية بعد ثبوت هلال شهر شوال، فأنه يصل إجمالي عدد أيام إجازات شهر أبريل 2024 إلى 12 يومًا ومن بينهم إجازة عيد الفطر وهي 3 أيام تبدا من يوم الأربعاء 10 أبريل إلى 12 أبريل، وفق الحسابات الفلكية.

وبالنسبة للموظفين في الجامعات فقد أوضح القانون إمكانية استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.



إجازات شهر أبريل 2024

- إجازة عيد الفطر 2024 وهي يوم الثلاثاء 9 أبريل وحتى الخميس 11 أبريل وهي 3 أيام.



- الخميس 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.



- بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية على مدار الشهر.

بينما تستعد الجامعات لطلاب امتحانات الميدتيرم والتي تستمر من نهاية شهر مارس وتستمر حتى بداية شهر أبريل .

ونفى مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منع دخول طلاب الجامعات الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية للامتحانات.

وأكد أن الجامعات لن تقوم بذلك حيث يخوض الطلاب امتحانات الميدتيرم وامتحانات نهاية الفصل الدراسي، سواء سددوا المصروفات أم لا، مشيرا إلى انتظام الدراسة في الجامعات خلال شهر رمضان كما أن الكليات قامت بمراعاة الجداول الدراسية خلال شهر رمضان حيث بخرج الطلاب من المحاضرات بوقت كافي للذهاب للمنزل قبل موعد الإفطار.