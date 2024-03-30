عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إجازة عيد الفطر 2024.. مفاجأة سارة لطلاب المدارس والجامعات

طلاب المدارس والجامعات
طلاب المدارس والجامعات

يقترب شهر رمضان الكريم سريعًا من الانتهاء مع بداية شهر أبريل 2024 ، حيث يبحث الكثيرون عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024، وبالتالي يضم شهر أبريل إجازات من بينها إجازة عيد الفطر المبارك، والعطلات الرسمية، وأيضا عيد تحرير سيناء.


وتنطبق الإجازات الرسمية أيضا خلال شهر أبريل 2024 ، على طلاب المدارس والجامعات في المناسبات الرسمية، حيث يحصل الطلاب على هذه الإجازات وتتوقف الدراسة مؤقتا لحين العودة، كما يتم وضع الجداول وفق ما يعلنه مجلس الوزراء من إجازات رسمية.

txt

حلول تكنولوجية في الزراعة.. البحث العلمي تعلن عن فرص هامة للباحثين

txt

الجامعة البريطانية في مصر تجدد الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

txt

التعليم العالي: تنفيذ المشروعات التطبيقية لتطوير الأداء وخدمة الاقتصاد الوطني

txt

بشرى لطلاب الثانوية عن نظام التحسين.. أستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج| فيديو

txt

تبادل الخبرات والمناهج والتدريب ..اليمن تطلب تحديث اتفاقية التعليم العالي مع مصر

txt

المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا يوافق على إعداد تقارير عن مجهودات الجامعات

txt

تنظيم الوجبات لكبار السن في رمضان.. نصائح مهمة من أستاذ تغذية

txt

عاشور يبحث سُبل التعاون مع معهد "دون بوسكو" في مجال التعليم التكنولوجي

txt

وزير التعليم العالي يُكرم طالبة من ذوي القدرات الخاصة بكلية الآداب جامعة المنصورة

txt

لأول مرة.. تعيين عدد من العلماء المصريين بالمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا

 

موعد عيد الفطر 2024

ووفق ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وفيما يخص الموعد الأخير لتحديد يوم عيد الفطر، حيث يتوقف الأمر على ما تقره دار الإفتاء المصرية بعد ثبوت هلال شهر شوال، فأنه يصل إجمالي عدد أيام إجازات شهر أبريل 2024 إلى 12 يومًا ومن بينهم إجازة عيد الفطر وهي 3 أيام تبدا من يوم الأربعاء 10 أبريل إلى 12 أبريل، وفق الحسابات الفلكية.

وبالنسبة للموظفين في الجامعات فقد أوضح القانون إمكانية استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.


إجازات شهر أبريل 2024

 

- إجازة عيد الفطر 2024 وهي يوم الثلاثاء 9 أبريل وحتى الخميس 11 أبريل وهي 3 أيام.


- الخميس 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.


- بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية على مدار الشهر.

بينما تستعد الجامعات لطلاب امتحانات الميدتيرم والتي تستمر من نهاية شهر مارس وتستمر حتى بداية شهر أبريل .

ونفى مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منع دخول طلاب الجامعات الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية للامتحانات.

وأكد أن الجامعات لن تقوم بذلك حيث يخوض الطلاب امتحانات الميدتيرم وامتحانات نهاية الفصل الدراسي، سواء سددوا المصروفات أم لا، مشيرا إلى انتظام الدراسة في الجامعات خلال شهر رمضان كما أن الكليات قامت بمراعاة الجداول الدراسية خلال شهر رمضان حيث بخرج الطلاب من المحاضرات بوقت كافي للذهاب للمنزل قبل موعد الإفطار. 

 

إجازة عيد الفطر 2024 عيد تحرير سيناء شهر رمضان الإجازات الرسمية شهر أبريل 2024 طلاب المدارس والجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتح.ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

إجازة عيد الفطر 2024.. مفاجأة سارة لطلاب المدارس والجامعات

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

موضوعات متعلقة

حلول تكنولوجية في الزراعة.. البحث العلمي تعلن عن فرص هامة للباحثين

الجامعة البريطانية في مصر تجدد الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التعليم العالي: تنفيذ المشروعات التطبيقية لتطوير الأداء وخدمة الاقتصاد الوطني

بشرى لطلاب الثانوية عن نظام التحسين.. أستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج| فيديو

تبادل الخبرات والمناهج والتدريب ..اليمن تطلب تحديث اتفاقية التعليم العالي مع مصر

المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا يوافق على إعداد تقارير عن مجهودات الجامعات

تنظيم الوجبات لكبار السن في رمضان.. نصائح مهمة من أستاذ تغذية

عاشور يبحث سُبل التعاون مع معهد "دون بوسكو" في مجال التعليم التكنولوجي

ترشيحاتنا

وفاة شقيق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

دعاء العشر الأواخر من رمضان.. 7 كلمات لا تفارق لسانك حتى آخر ساعة

نصائح هيئة الدواء المصرية للوقاية من الإمساك في رمضان

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على استاد القاهرة.. وأرقام قياسية جديدة لـ كولر

متى صلاة التهجد في رمضان 1445- 2024؟.. صليها الليلة وردد هذا الدعاء

توقعات حالة طقس اليوم وحتى عيد الفطر .. الأرصاد تعلن موعد تحسن الجو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مشكلة خطيرة.. السيارات الكهربائية قد تسبب تلف الكلى والأعصاب وصعوبة التنفس

بالتاتو والذهبي اللافت| ياسمين الخطيب تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير|شاهد

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

تهدد سلامة السائق.. استدعاء سيارة آودي e-tron GT بسبب مشاكل بالبطارية

فيديو

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ