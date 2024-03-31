مفاجأة ستصدم عينيك.. لكل محبي لعبة بابجي PUBG

أعلنت كرافتون، مطور لعبة ببجي موبايل، أن لعبة الباتل رويال الشهيرة ستتلقى قريبًا وضع 120 إطارًا في الثانية. سيتوفر هذا الوضع الجديد في تحديث الإصدار 3.2 القادم ، والذي يوفر للاعبين تجربة لعب أكثر سلاسة واستجابة.

ببجي موبايل ستحصل على وضع 120 إطار في الثانية في تحديث الإصدار 3.2

في السابق ، كانت ببجي موبايل تقدم حدًا أقصى يبلغ 90 إطارًا في الثانية لتجربة لعب أكثر سلاسة. الآن ، تتخطى اللعبة حدود ألعاب الهاتف المحمول من خلال تقديم 120 إطارًا في الثانية. ومع ذلك ، لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن على ما إذا كانت هذه الميزة ستكون متاحة لكل من أجهزة Android و iOS.

من المحتمل أن يكون وضع 120 إطارًا في الثانية محسّنًا للهواتف الذكية المتطورة والمتوسطة العليا نظرًا للطبيعة الصعبة لرسم اللعبة بمعدل إطار أعلى. قد تواجه الأجهزة منخفضة المستوى صعوبة في الحفاظ على أداء ثابت عند 120 إطارًا في الثانية ، حتى مع إعدادات رسومات أقل. كما أن معظم الأجهزة منخفضة المستوى لا تتميز بعد بخيار 90 إطارًا في الثانية.

يمتد الخبر أيضًا إلى BGMI (Battlegrounds Mobile India)، الإصدار الهندي من PUBG Mobile. من المتوقع أيضًا أن تتلقى BGMI ميزة 120 إطارًا في الثانية في الأيام المقبلة ، بما يتماشى مع الإصدار العالمي.

اختبار الإصدار التجريبي جاري حاليًا. يختبر بعض المختبرين التجريبيين لكل من PUBG Mobile و BGMI وضع 120 إطارًا في الثانية حاليًا. لقد أبلغوا عن تحذيرات من اللعبة حول مشاكل ارتفاع درجة الحرارة وزيادة استهلاك البطارية عند استخدام هذا الوضع.

لاستفادة حقيقية من وضع 120 إطارًا في الثانية ، سيحتاج مصنعو الهواتف الذكية أيضًا إلى تحسين أجهزتهم للاستفادة الكاملة من هذه الميزة.

من المتوقع أن يختبر المستخدمون الذين لديهم أحدث الهواتف الذكية الرائدة مع معالجات قوية مثل Snapdragon 8 Gen 2 وضع 120 إطارًا في الثانية بدون مشاكل. وبالمثل ، من المحتمل أيضًا أن تدعم أجهزة iPhone التي تحتوي على شاشات 120 هرتز الوضع الجديد.

يأتي إعلان وضع 120 إطارًا في الثانية بعد فترة وجيزة من إصدار تحديث PUBG Mobile الإصدار 3.1. يقدم التحديث 3.1 العديد من الميزات البارزة ، بما في ذلك وضع الساحة الجديد "Skyhigh Spectacle" الذي يجري في السماء مع وسائل نقل فريدة وعناصر إستراتيجية.

بالإضافة إلى ذلك ، يسمح وضع اللعب "Home" للاعبين بتخصيص وبناء منازلهم الخاصة ، واستكشاف منازل الآخرين ، والمشاركة في أنشطة متنوعة ، مما يعزز التفاعل الاجتماعي. علاوة على ذلك ، تضيف التحديثات إلى Miramar وطريقة لعب WOW و Metro Royale عناصر جديدة مثل المناطق الحضرية وإمكانيات إبداعية وملحقات للأسلحة النارية ، مما يغني تجربة اللعب بشكل عام.