مصرع طالبين في حادث تصادم مروع بالشرقية

لقي طالبان مصرعهما في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع موتوسيكل بطريق انشاص الرمل بلبيس وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفي بلبيس ومستشفي الزوامل تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس يفيد إستقبال "عمر م ف" 15 سنة مقيم انشاص الرمل دائرة مركز بلبيس "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي.

كما إستقبلت مستشفي الزوامل "محمد ع ه" 18 سنة مقيم انشاص الرمل "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي الزوامل تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع موتوسيكل بطريق انشاص الرمل بلبيس وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفي بلبيس ومستشفي الزوامل تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم