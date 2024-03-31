أرخص موبايل Nokia في مصر.. أقوى منافس لسامسونج وأوبو

تُعرف شركة نوكيا بجودتها العالية ومتانتها في عالم الهواتف الذكية، وتوفر الشركة مجموعة واسعة من الهواتف بأسعار تناسب جميع الفئات.

وفي هذا التقرير، نستعرض أرخص هاتف نوكيا في مصر، وهو هاتف Nokia C10:

مواصفات هاتف Nokia C10:

• الشاشة: شاشة LCD بحجم 6.52 بوصة بدقة HD+.

• المعالج: معالج Unisoc SC9863A ثماني النواة.

• ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 2 جيجابايت.

• مساحة التخزين: 32 جيجابايت (مع إمكانية التوسيع عبر بطاقة microSD).

• الكاميرا الخلفية: كاميرا واحدة بدقة 5 ميجابكسل.

• الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 5 ميجابكسل.

• البطارية: بطارية بسعة 3000 مللي أمبير.

• نظام التشغيل: Android 11 Go Edition.

• السعر: يبدأ من 2500 جنيه مصري.

مميزات هاتف Nokia C10:

• السعر المنخفض: يعتبر هاتف Nokia C10 من أرخص الهواتف الذكية في السوق.

• الجودة العالية: تشتهر نوكيا بجودة هواتفها العالية، ويأتي هاتف Nokia C10 بجودة بناء جيدة.

• البطارية القوية: يتمتع الهاتف ببطارية قوية تدوم طويلاً.

• نظام التشغيل Android Go Edition: نظام التشغيل Android Go Edition خفيف الوزن ومناسب للهواتف ذات المواصفات المتواضعة.

عيوب هاتف Nokia C10:

• المعالج الضعيف: لا يُعد المعالج مناسبًا للألعاب الثقيلة أو المهام المتطلبة.

• الكاميرا المتواضعة: الكاميرا الخلفية والكاميرا الأمامية متواضعتان ولا تقدم جودة عالية للصور.

• مساحة التخزين الصغيرة: مساحة التخزين الداخلية صغيرة، ولكن يمكن توسيعها باستخدام بطاقة microSD.

يعتبر هاتف Nokia C10 خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر منخفض وجودة عالية.

ولكن إذا كنت تبحث عن هاتف بكاميرا قوية أو معالج قوي، فهذا الهاتف قد لا يكون مناسبًا لك.

ملاحظة: قد تختلف الأسعار حسب المنطقة والموزع.