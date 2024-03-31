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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصور الأولى لانهيار جسر ترعة الإسماعيلية في عين غصين.. شاهد

انهيار جسر ترعة الإسماعيلية
انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

شهدت منطقة عين غصين بمحافظة الإسماعيلية انهيار الجسر الغربي لترعة الإسماعيلية.

جاء الانهيار الجزئى بالبر الايمن احسن جانبى بترعة السويس القادمة من قرية نقيشة فى اتجاه محافظة السويس بمنطقة الكيلو ١٠ أمام عزبة الكوباية بقرية عين غصين دائرة المركز بسبب ضعف و قدم الجسر .

أدى ذلك إلى وصول مياه بارتفاع ٥٠ سم إلى مساحة ٥٠ فدان بعزبة الكوباية و4 منازل ريفية داخل الأرض الزراعية ووصول المياه لمحيط ١٠٠ منزل بعزبة ابو سميحة

تم إخطار المحافظة ومديرية الرى حيث تم غلق المياه عن الترعة و جارو احتواء الموقف و غلق الفتحة بمعرفة المحافظة

 انتقلت الأجهزة التنفيذية وقيادات محافظة الإسماعيلية لمكان الانهيار، وتبين انهيار الجسر الغربي لسرعة الإسماعيلية في منطقة عين غصين مما أسفر عن دخول مياه الترعة إلى  من المنازل و الأرضي الزراعية المجاورة للترعة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية محاولات منع تسرب المياه من الترعة للمناطق المجاورة.

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