نرصد ارتفاع نسب حضور الطلاب بالمدارس آخر أسبوع في رمضان| صور

حصل موقع “صدى البلد” على صور ترصد انتظام سير العملية التعليمية في المدارس اليوم، الأحد، مع بداية آخر أسبوع في شهر رمضان الكريم.

وفي هذا الإطار، أكدت إيمان عبد الله، مدير عام تعليم إدارة القاهرة التعليمية، انتظام سير العملية التعليمية والتزام الطلاب والمعلمين بالحضور، وهدوء سير امتحانات شهر مارس للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وانتظام عمليات تسجيل الغياب وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وتفقد الدكتور أنور إبراهيم، مدير عام إدارة الساحل التعليمية، اليوم الأحد، مدرسة محمد طلعت حرب الابتدائية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وأكد الالتزام بجميع التعليمات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت صدور أي قرار رسمي من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ينص على رفع الغياب في المدارس في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم.

وشدد الدكتور رضا حجازي على ضرورة انتظام الدراسة طوال شهر رمضان المبارك تبعا للجداول المعلنة في المدارس.

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماته لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية بضرورة مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، خاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بشأن الطالب الذي يتعدى نسبة الغياب القانونية، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفصله من المدرسة.

وتأكيدا لذلك، نبهت المدارس عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تنبيهات مشددة على جميع الطلاب بجميع الصفوف الدراسية نصت على أن الدراسة مستمرة طوال شهر رمضان، ومن يتغيب عن المدرسة سيعرض نفسه للفصل.

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم