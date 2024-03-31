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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: من ينكر إنجازات الرئيس السيسي في مصر خلال 10 سنوات «جاحد»

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنه مع اقتراب حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية فإننا لايجب أن نغفل بأن مصر شهدت إنجازات هائلة فى عهد الرئيس السيسى خلال الـ10 سنوات الماضية، مشيرة إلى أن من ينكر هذه الإنجازات فهو جاحد.

وأشارت “متى” فى بيان صحفى لها إلى أن مبادرة حياة كريمة تعتبر من أهم الإنجازات التى حققت طفرة هائلة فى حياة المصريين فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى البنية التحتية الهائلة التى أسسها الرئيس والتى كانت بمثابة مناخ مناسب لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر من خلال إنشاء العديد من الطرق والكبارى.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت إنجازات كبيرة منها إقامة العديد من المصانع وتعديل منظومة السكة الحديد من خلال إنشاء قطارات حديثة وإقامة المدن الصناعية وتطوير الموانىء، هذا بالإضافة إلى إقامة المشروعات القومية الهائلة التى وفرت العديد من فرص العمل للشباب.

وأوضحت أننا ننتظر من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ولايته الجديدة والتى ستبدأ بعد حلف اليمين الدستورية أن يكون إهتمام بشكل أكبر بالتصنيع والزراعات الجديدة ، والتى تخدم التصنيع بهدف إضافة قيمة مضافة للمنتج المحلي عند تصديره ، مطالبه الرئيس السيسى بإختيار قيادات تبني وتنمي لإستكمال الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

النائبة إيفلين متى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية الانجازات مبادرة حياة كريمة

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