محمد صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد أمام برايتون اليوم

يسعى فريق ليفربول، إلى الانتصار على ضيفه برايتون في مباراة اليوم، بهدف الارتقاء إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا، في انتظار نتيجة قمة الجولة بين مانشستر سيتي وآرسنال التي ستجرى في وقت لاحق من نفس اليوم.

تأتي هذه المباراة في سياق منافسة شرسة بين الأندية المتصدرة، حيث يحتل ليفربول المركز الثاني خلف آرسنال بفارق الأهداف، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

يذكر أن محمد صلاح، علي موعد لتحقيق رقم قياسي، حيث يسجل متوسط هدف أو تمريرة حاسمة كل 76 دقيقة هذا الموسم في الدوري الممتاز، ويحتاج تمريرة حاسمة واحدة فقط ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يحقق 10 أهداف أو أكثر و10 تمريرات حاسمة أو أكثر في 3 مواسم متتالية.