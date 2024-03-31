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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افطار جماعي وحملة نظافة لشباب حماة الوطن علي شواطئ طور سيناء.. صور

شباب حزب حماة الوطن
شباب حزب حماة الوطن

نظم حزب حماة الوطن بجنوب سيناء أمس إفطارا جماعيا علي شاطئ البحر بطور سيناء حيث قام شباب الحزب بحملة نظافة علي الشاطئ من المخلفات البلاستيكية.

 
 شارك في الحملة والافطار لجنة الشباب التي ضمت عشرات الشباب والشابات بطور سيناء .
 

وتضمن الافطار الجماعي مسابقات ثقافية ورياضية ومباريات كرة قدم علي الشاطئ وذلك بحضور  النائب السابق  غريب حسان مساعد رئيس حزب حماة الوطن بجنوب سيناء ومحمود سرور أمين التنظيم بالحزب .


وقال النائب غريب حسان أن لجنة الشباب بالحزب قامت خلال الفترة السابقة  بعدد من المبادرات الناجحة وسط اهالي طور سيناء مشيرا إلي أن ذلك اليوم لزيادة التواصل مع الشباب  بشكل غير تقليدي  علي شاطئ البحر .

وأضاف محمود سرور أمين تنظيم الحزب ان حزب " حماة الوطن " يولي اهتمام كبير للشباب لأنهم هم من يقودون في المستقبل مشيرا إلي أن لجنة الشباب تقود مبادرات كبيرة للحزب لخدمة أهالي جنوب سيناء وهم موجودين في الشارع مع المواطنين في كل المناسبات وأوضح سرور أن هناك إقبال من الشباب لممارسة العمل الحزبي والسياسي بوعي وطني يخدم المجتمع .

شباب حماة الوطن

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جنوب سيناء شباب حماه الوطن حملة نظافة إفطار جماعي

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