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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدفق كبير للسياح إلى مطارات البحر الأحمر.. ارتفاع ملحوظ بأعداد الزوار تشهده مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 استقبلت مطارات الغردقة ومرسى علم الدوليين بالبحر الأحمر، جموعاً هائلة من السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث بلغ عددهم الإجمالي نحو 26 ألف سائح على متن 131 رحلة طيران، وذلك وفقاً للجداول الواردة.

وشهدت المدن الساحلية في منطقة البحر الأحمر، مثل الغردقة ومرسى علم، ازدهاراً سياحياً لافتاً هذا اليوم، حيث شهدت القرى السياحية والمنتجعات توافداً كبيراً من الزوار، ما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الإشغال السياحي.

تجاوز عدد السياح القادمين عبر مطار الغردقة الدولي حاجز الـ 20 ألف سائح على متن 102 رحلة طيران دولية، فيما شهدت العاصمة نسبة إشغال عالية مقارنة بباقي مدن البحر الأحمر.

من جانبهم، يتوقع العاملون في قطاع السياحة امتلاء فنادق الغردقة بالكامل خلال عطلة عيد الفطر المبارك، نظراً للإقبال الكبير على استكمال العطلة السنوية والاستمتاع بجمال شواطئ مصر.

أما مطار مرسى علم الدولي، فقد استقبل 29 رحلة طيران دولية، حاملة ما يقارب 6 آلاف سائح من مختلف الجنسيات، ضمن مجموع 156 رحلة طيران دولية أوروبية تمتد خلال هذا الأسبوع.

يأتي هذا الارتفاع الكبير في أعداد السياح كدليل على استعداد مصر لاستقبال المزيد من الزوار، وتحفيز قطاع السياحة الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل الوطني، مع استمرار جهود تعزيز السياحة المصرية على المستوى الدولي.

عطلة عيد الفطر المبارك مختلف انحاء العالم مطارات الغردقة مطار مرسى علم الدولى مطار الغردقة الدولى مطار مرسى علم مرسى علم الدولي

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