عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نائب رئيس برشلونة يكشف عن محاولته إقناع تشافي بالبقاء مع الفريق

صدى البلد

كشف رافا يوستي، نائب رئيس نادي برشلونة، أنه لم يستسلم أمام رغبة تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، في الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي، وسيحاول إقناعه بالبقاء.

وأكد يوستي في تصريحاته للصحفيين قبل مباراة فريقه ضد لاس بالماس، أنه سيحاول إقناع تشافي بالبقاء، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعتمد على اختيارات شخصية للمدرب، معربًا عن أمله في بقاء تشافي لمشروع طويل الأمد.

وأضاف يوستي أنه يجب أن يسمحوا لتشافي بالاستمتاع بالمباريات المتبقية، مؤكدًا أن الحديث يدور معهم حول مشروع طويل الأمد، وليس موسم واحد أو اثنين.

وشكر يوستي تشافي على ثقته في اللاعبين الشباب من أكاديمية لاماسيا، مؤكدًا أنه عندما يحمل اللاعبون برشلونة في قلوبهم، فإن البقاء هنا يصبح أسهل بالنسبة لهم لسنوات عديدة.

تشافي هيرنانديز رئيس نادي برشلونة نادي برشلونة برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المياه دخلت المنازل.. انهيار جسر ترعة الإسماعيلية بعين غصين

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 ؟ تفاصيل عطلة الموظفين

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

ترشيحاتنا

مصطفى مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان

ما حكم تأجير الأرحام وتجميد البويضات؟.. علي جمعة يجيب

السيسي يوجه بالاستمرار في تقديم الدعم الصحي للفلسطينيين في قطاع غزة

متى ترفع الأجهزة عن المريض الميت إكلينيكيا؟.. علي جمعة يحسم الجدل

السيسي يتابع جهود الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالصحة

المرصد السوري: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على حلب إلى 53 شهيدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يستفيد المستهلك؟.. شعبة السيارات بالغرف التجارية: منافسة قوية على تنفيذ تخفيضات وعروض

بالشورت الفوشيا .. غادة عبدالرازق تثير الجدل في السوشيال ميديا بأحدث إطلالاتها|شاهد

باسل خياط وكارمن بصيبص ينتهيان من تصوير «نظرة حب»

مبلغ خرافي.. ساعة محمد حماقي تثير ضجة بالسوشيال ميديا

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ