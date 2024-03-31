نائب رئيس برشلونة يكشف عن محاولته إقناع تشافي بالبقاء مع الفريق

كشف رافا يوستي، نائب رئيس نادي برشلونة، أنه لم يستسلم أمام رغبة تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، في الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي، وسيحاول إقناعه بالبقاء.

وأكد يوستي في تصريحاته للصحفيين قبل مباراة فريقه ضد لاس بالماس، أنه سيحاول إقناع تشافي بالبقاء، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعتمد على اختيارات شخصية للمدرب، معربًا عن أمله في بقاء تشافي لمشروع طويل الأمد.

وأضاف يوستي أنه يجب أن يسمحوا لتشافي بالاستمتاع بالمباريات المتبقية، مؤكدًا أن الحديث يدور معهم حول مشروع طويل الأمد، وليس موسم واحد أو اثنين.

وشكر يوستي تشافي على ثقته في اللاعبين الشباب من أكاديمية لاماسيا، مؤكدًا أنه عندما يحمل اللاعبون برشلونة في قلوبهم، فإن البقاء هنا يصبح أسهل بالنسبة لهم لسنوات عديدة.