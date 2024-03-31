عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

كيف يستفيد المستهلك؟.. شعبة السيارات بالغرف التجارية: منافسة قوية على تنفيذ تخفيضات وعروض

السيارات
السيارات

تشهد الساحة الاقتصادية في مصر حالة من التغيير والتحولات، حيث أعلنت شركات السيارات عن تخفيضات كبيرة في أسعار سياراتها، مما أثار تنافسًا شديدًا بين الوكلاء والموزعين والتجار في السوق المصري. 

وفي هذا السياق «أكد علاء السبع» عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الانخفاض في الأسعار يمثل فرصة ممتازة للمستهلكين للحصول على قيمة مضافة.

 

كيف يستفيد المستهلك من العروض والخصومات على السيارات؟

وفي تصريحه، أشار السبع إلى أن هذا الانخفاض ساهم في إحداث منافسة شديدة بين الأطراف المختلفة في السوق، ما يوفر فرصة ممتازة للمستهلكين للاختيار بحرية والاستفادة من العروض والخصومات المتاحة.

 وأوضح أن الهدف من هذه التخفيضات هو توفير سيارات بأسعار تناسب جميع الفئات الاقتصادية، بعدما كانت الأسعار قد ارتفعت بشكل كبير وباتت خارجة عن متناول الكثيرين.

 

وعلى الرغم من ذلك، أكد عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أنه لا يمكن القول إن الأسعار انخفضت بشكل كبير، بل استقرت أو اعتدلت قليلاً من أعلى نقطة سجلتها في وقت سابق من العام، وذلك في ظل التحسن الطفيف في الاقتصاد المصري وتوازن سعر الدولار في البنك مع سعره في السوق السوداء بعد صفقة رأس الحكمة.

وختامًا، دعا السبع المستهلكين إلى استغلال هذه الفرصة لاختيار السيارة التي تلبي احتياجاتهم بأفضل الأسعار المتاحة في السوق، مشيرًا إلى أن التنافس القوي بين الشركات والوكلاء يعد ضمانًا لتوفير خدمات متميزة وأسعار تنافسية للمستهلكين، وعلى المستهلك المفاضلة بينهم واختيار الأنسب له.

 

هل الوقت مناسب لشراء سيارة؟

وفي تصريحات سابقة، كان علاء السبع قد أكد أن أسعار السيارات سجلت انخفاضات بنسبة 25%، ومع تطبيق ضريبة الجمارك 10% أو 12%، انخفضت الأسعار بنسبة تتراوح بين 13 إلى 15%

 

حيث قال أن: “تسعير السيارات يعتمد على سعر الدولار البنكي لهذا اليوم، ما يجعل الأسعار متوازنة بين السوق السوداء والسوق الرسمية بين 47 و50 جنيهًا، فالتوقيت مناسب للشراء طالما السعر ثابت، وأتوقع أن يظل السعر ثابتًا خلال هذه الفترة، والسبب رغبة المستثمرين الأجانب في الدخول للسوق، وانتهاء أدوات الدين قصيرة المدى والهوت موني أو الأموال الساخنة”.

19_2023-638195280287234822-723
19_2023-638195280287234822-723
أسعار السيارات انخفاض اسعار السيارات عروض السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المياه دخلت المنازل.. انهيار جسر ترعة الإسماعيلية بعين غصين

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 ؟ تفاصيل عطلة الموظفين

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

موضوعات متعلقة

بالصور.. السيارات الكهربائية الصينية تتألق في معرض بانكوك الدولي

حوادث سيارات مميتة.. علماء يحذرون من كسوف الشمس الكلي في 8 أبريل

احذر.. شبكة السقف تدمر المحرك وتستهلك الوقود حتى لو كانت فارغة|كيف ذلك؟

انخفاض أسعار السيارات 25%.. السبع: فرصة للشراء والاستثمار

السكوتر الدبابة للطرق الوعرة.. مواصفاته وكيف يعمل؟

منتصر زيتون: القرار رقم 9 معوق لاستيراد السيارات ويجب النظر فيه وتوفير الدولار

إنجاز تاريخي.. تسلا تحتفل بإنتاج 6 ملايين سيارة

الصين تسيطر.. ربع السيارات الكهربائية في شوارع أوروبا مصنعة في هونج كونج

ترشيحاتنا

مصطفى مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان

ما حكم تأجير الأرحام وتجميد البويضات؟.. علي جمعة يجيب

السيسي يوجه بالاستمرار في تقديم الدعم الصحي للفلسطينيين في قطاع غزة

متى ترفع الأجهزة عن المريض الميت إكلينيكيا؟.. علي جمعة يحسم الجدل

السيسي يتابع جهود الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالصحة

المرصد السوري: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على حلب إلى 53 شهيدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يستفيد المستهلك؟.. شعبة السيارات بالغرف التجارية: منافسة قوية على تنفيذ تخفيضات وعروض

بالشورت الفوشيا .. غادة عبدالرازق تثير الجدل في السوشيال ميديا بأحدث إطلالاتها|شاهد

باسل خياط وكارمن بصيبص ينتهيان من تصوير «نظرة حب»

مبلغ خرافي.. ساعة محمد حماقي تثير ضجة بالسوشيال ميديا

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ