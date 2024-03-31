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الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة.. وسعر الدولار الرسمي اليوم في البنوك

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل حالة الاستقرار الذي يشهده اليوم في اسعار الذهب، حيث نبدأ تعاملات الأسبوع باستقرار سعر جرام الذهب وكذلك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

حيث استقرت أسعار الذهب بعد تراجعه بالأمس حوالي 25 جنيه في الجرام الواحد، ودلك خلال أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 31-3-2024.

وسجل سعر الجرام عيار 21, نحو 3075 جنيه للبيع و 3100 جنيه للشراء، وبلغ سعر عيار ١٨ الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2635 جنيه للبيع و 2657 جنيه للشراء.

وعالمياً، سجل سعر أونصة الذهب العالمي مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوى تاريخي.

وذلك في ظل تزايد التوقعات بتوجه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة إلى جانب تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وبالنسبة لسعر الدولار، فقد استقر سعر الاخضر في بداية تعاملات اليوم داخل الجهاز المصرفي المحلي دون أي تغيير منذ الخميس الماضي.
 

أسعار الذهب الدولار أمام الجنيه الدولار جرام الذهب سعر الدولار سعر صرف الدولار سعر الجرام عيار 21

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