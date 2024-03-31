مصطفى محمد أساسيا في تشكيل نانت أمام نيس بالدوري الفرنسي

أعلن المدير الفني لنادي نانت، أنطوان كومبواري، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة نيس في الجولة 27 من الدوري الفرنسي، والتي تعتبر أول مباراة له كمدرب للفريق.

ويتضمن التشكيل الأساسي لنانت اللاعب المصري الدولي مصطفى محمد.

- حراسة المرمى: ألبان لافونت

- خط الدفاع: كيلفن أميان، جان شارليس كاستوليتو، إيراي كوميرت، نيكولاس كوزا

- خط الوسط: موسى سيسوكو، بيدرو تشيريفيلا، دوجلاس أوجوستو، فلورينت مولي

- خط الهجوم: ماتيس أبلين، مصطفى محمد

ويحتل فريق نانت المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة، بينما يأتي نيس في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.