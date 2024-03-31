ملابس وغريبة.. سمية الخشاب تثير الجدل

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت سمية الخشاب، مرتديه بنطال باللون الأسود مع توب نفس اللون والنقوشات ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت سمية الخشاب، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج للعيون، واختارت أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت سمية الخشاب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور سمية الخشاب