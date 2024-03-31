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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا تستحق النجومية بجدارة

محسن منصور
محسن منصور

كشف الفنان محسن منصور، عن أسباب حماسه للمشاركة في بطولة مسلسل سر إلهي، لـ النجمة روجينا، الذي تم عرضه في النصف الأول بالموسم الدرامي الرمضاني الجاري، عبر قناة cbc الفضائية. 

وقال محسن منصور، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن ما دفعه للمشاركة هو جودة السيناريو واسم المؤلف أمين جمال الذي أكد أن سيناريو العمل سيكون قوي، مشيرًا إلى أن وجود روجينا بطلة للمسلسل حمسه أيضًا على المشاركة معها. 

وأضاف محسن منصور: «روجينا أخت عزيزة جدًا علي من أيام الدراسة بالمعهد ولي الشرف أن نكون معًا في عمل واحد.. وهي نجمة من بداية ظهورها وتستحق هذا بجدارة وليس رياء فكل الشخصيات التي لعبتها في السابق مختلفة وهذا صعب على الممثل تحقيقه خصوصا لو كان النجم أنثى». 

وقال محسن منصور، إنه سعيد بالتعاون مع روجينا في مسلسل سر إلهي، خصوصا أنها صنعت البهجة في الكواليس، مشيرا إلى أن علاقته بها هي سر النجاح أمام الكاميرا. 

كما تحدث أيضا عن مزيد من الكواليس والأحداث التي مرت به في تصوير مشاهده بمسلسل سر إلهي مع روجينا، من خلال الفيديو التالي. 

 

تفاصيل مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل قناة cbc ,cbc دراما و أبوظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، وكانت روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

 

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

محسن منصور الفنان محسن منصور روجينا سر إلهي مسلسل سر إلهي

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