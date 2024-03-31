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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على حزمة البرامج الفنية والادارية لأطباء الرعاية الأساسية بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية ختام فعاليات الدورة التدريبية علي حزمة البرامج الفنية والإدارية لأطباء الرعاية الأساسية الجدد.

 

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بالوزارة والدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

 

وأوضح الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الدورة تضمنت تدريب   60 طبيباُ بشرياً من العاملين بالرعاية الأساسية بوحدات ومراكز طب الأسرة علي البرامج الفنية والادارية والمبادرات وأعمال طب الأسرة ومكاتب الصحة والحد من الإعاقة وصرف الألبان وذلك خلال الفترة من 4 مارس حتي 31 مارس من خلال مجموعة من الاستشاريين بوزارة الصحة والمديرية.

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