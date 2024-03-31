بيان رسمي لحماس: تعثر المفاوضات وسط عرقلة إسرائيلية

أصدرت حركة حماس، الجماعة الفلسطينية المسلحة، بياناً حازماً أكدت فيه أنه لا توجد خطط لإجراء مفاوضات جديدة مع إسرائيل. وشدد زعيم حماس أسامة حمدان، في مقابلة، على مطالب الحركة التي تشمل وقف العدوان، والانسحاب من غزة، وعودة النازحين، وإعادة إعمار غزة.

وأعرب حمدان عن خيبة أمله من الرد الإسرائيلي، ووصفه بالمراوغة ويدل على عدم الالتزام بمعالجة المظالم الفلسطينية. واتهم إسرائيل بعرقلة عملية التفاوض، مشككا بشكوك حول فعالية جهود الوسطاء في ظل التعنت الإسرائيلي.

وجدد زعيم حماس استعداد الحركة لمواجهة أي عدوان متواصل من جانب إسرائيل، مشددا على أهمية الدفاع عن مناطق مثل رفح. وانتقد ما اعتبره تواطؤ الموقف الأميركي في تمكين العناد الإسرائيلي، داعياً إلى مقاربة أكثر توازناً تجاه الصراع.

وفي الختام أكد حمدان التزام حماس الثابت بمقاومة العدوان الإسرائيلي، وأكد على الحق الفلسطيني في إقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.