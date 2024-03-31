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٪97 .. مفاجأة كشفتها الأقمار الصناعية عن سد النهضة

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول ما يحدث في سد النهضة من تطورات جديدة تتعلق بتطورات الإنشاءات في سد النهضة كشفت عنها صور فضائية حديثة، وإثيوبيا تستغل توقف المفاوضات لتقوم بالتخزين الخامس والأخير للسد وذلك بعد انتهاءها من التخزين الرابع في يوم 9 سبتمبر الماضي.

 

عودة جديدة لملف سد النهضة والذي يعد واحدا من أهم القضايا الشائكة التي شهدتها مصر خلال العقد الماضي، حيث كشفت صور فضائية حديثة عن مفاجآت تتعلق بتطورات الإنشاءات في سد النهضة وارتفاع الممر الأوسط للسد .

 

وهذا ما أعلنه الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن العمل بدأ فى تعلية الممر الأوسط بعد تجفيفه فى 18 ديسمبر الماضي حتى وصل إلى منسوب 630 متر فوق سطح البحر، ويتبقى عشرة أمتار.

⁧‫ سد النهضة الممر الأوسط الموارد المائية ملف سد النهضة مشروع سد النهضة

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