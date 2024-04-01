أمانى التونسى تتحدث لـ صدى البلد عن مسلسل بقينا اتنين

كشفت المؤلفة أمانى التونسى تفاصيل مسلسل "بقينا اتنين" الذي يعرض حصريا على شاشة قنوات cbc خلال ماراثون دراما رمضان 2024، مشيرة أن المسلسل مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي لايت.



وتابعت أماني التونسي لصدي البلد" العمل يناقش صدمة الطلاق ما بعد انفصال الزوج والزوجة بعد زواج دام 25 عاما، بمعالجة نفسية وتسليط الضوء على المشاعر الداخلية لكل منهما، من خلال قصة آدم (شريف منير) وياسمين (رانيا يوسف)، فهما زوجان لديهما ولد وبنت، وبعد الانفصال يذهبان إلى جلسات علاج نفسية، وبعد أن كانا روح واحدة يتحولان إلى شخصين، ومن هنا جاء اسم العمل "بقينا اتنين".



أما عن سبب عرض مسلسل "بقينا اتنين" خلال موسم دراما 2024، أشارت كانت مفاجأة كبيرة لى، خاصة أنه كان من المفترض عرضه فى "الأوف سيزون"،

كما أشارت أمانى التونسى أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز يجسد دور صديق شريف منير، موضحة أنها قامت بإنهاء خطه الدرامى بعد وفاته من خلال سفره خلال الأحداث وليس وفاته.



يشارك في بطولة مسلسل بقينا اتنين بجوار شريف منير ورانيا يوسف كل من: إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، طارق عبد العزيز والعمل تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بابنتهما.