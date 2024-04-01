عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أمانى التونسى تتحدث لـ صدى البلد عن مسلسل بقينا اتنين

صدى البلد

كشفت المؤلفة أمانى التونسى تفاصيل مسلسل "بقينا اتنين" الذي يعرض حصريا على شاشة قنوات cbc خلال ماراثون دراما رمضان 2024، مشيرة أن المسلسل مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي لايت.

 


وتابعت أماني التونسي لصدي البلد" العمل يناقش صدمة الطلاق ما بعد انفصال الزوج والزوجة بعد زواج دام 25 عاما، بمعالجة نفسية وتسليط الضوء على المشاعر الداخلية لكل منهما، من خلال قصة آدم (شريف منير) وياسمين (رانيا يوسف)، فهما زوجان لديهما ولد وبنت، وبعد الانفصال يذهبان إلى جلسات علاج نفسية، وبعد أن كانا روح واحدة يتحولان إلى شخصين، ومن هنا جاء اسم العمل "بقينا اتنين".  

 


أما عن سبب عرض مسلسل "بقينا اتنين" خلال موسم دراما 2024، أشارت كانت مفاجأة كبيرة لى، خاصة أنه كان من المفترض عرضه فى "الأوف سيزون"،

كما أشارت  أمانى التونسى أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز يجسد دور صديق شريف منير، موضحة أنها قامت بإنهاء خطه الدرامى بعد وفاته من خلال سفره خلال الأحداث وليس وفاته.

 


يشارك في بطولة مسلسل بقينا اتنين بجوار شريف منير ورانيا يوسف كل من: إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب،  طارق عبد العزيز والعمل تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بابنتهما.

IMG_20240331_225526
IMG_20240331_225526

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

الحرارة تصل إلى 36 درجة.. مركز المناخ يحذر من طقس هذا الأسبوع

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

ترشيحاتنا

5 أدعية فيها العجب.. داوم عليها في رمضان تتغير حياتك للأفضل

بعد تراجعه بالأمس.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين

السلطة الفلسطينية ترد على اتهامات حماس بشأن المساعدات الإنسانية لـ غزة

سرق كل اللي حيلتي.. فتاة تشعل النيران في حبيبها بالعمرانية

وزير الرياضة: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالشباب المصري وبناء الإنسان.. فيديو

عبد الناصر أبوعون: أقدم الشكر لنقابة الصحفيين المصرية على دعمها المستمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة زوجها.. درة تستعرض جمالها بالقفطان| شاهد

فاطمة عادل تشعل ساحة الهناجر بالسيرة الهلالية

ملابس واسعة.. جنا عمرو دياب تظهر بإطلالة مختلفة| شاهد

ملابس غير تقليدية.. ياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ