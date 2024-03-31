هل زراعة الأعضاء من الخنازير للإنسان حلال .. سعاد صالح ترد

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال هل يجوز نقل أو زراعة الأعضاء من الخنازير للإنسان، بعد حالة الجدل الكبير الذي حدثت في الفترة الأخيرة.

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك أمر غريب بسبب هذا الموضوع، وفي نفس الوقت هناك أية من كتاب الله وهناك اختلاف بين الفقهاء، وأن الله خلق الإنسان على صنفين أولهم من هم لديهم استنباط الحكم من النص وهناك من هم لديهم اجتهاد.

ولفتت إلى أن الله قال " وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ".

زراعة الأعضاء من الخنازير للإنسان حلال حلال

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوار ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن استنباط الحكم من النص، يعتبر فرض كفاية، وأن كل منطقة لديها قواعد وطبيعة، ولكن بشكل منتهي، زراعة الأعضاء من الخنازير للإنسان حلال حلال.

ولفتت إلى أن الثوابت في الدين محدودة منها الصلاة والمواريث، والعبادات، المعتقدات والزكاة، ولكن هناك أشياء ظنية والشريعة تتسم بـ المرونة والشمول، وهناك فارق بين الشريعة والفقه.

وأشارت إلى أن كلام الله:حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ" فنقل الاعضاء ليس تناول ولكن انقاذ حياة بشر.