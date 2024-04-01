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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل صادم من رمضان صبحي بشأن أزمة المنشطات

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن لجنة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد تفيد بايجابية عينة رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريح علي لسان هاني سعيد : "رمضان صبحي أبلغني برغبته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة واللازمة ضد جمال علام بسبب التصريحات غير المسئولة الخاطئة، سواء على المستوى الدولي وفقاً للوائح الاتحاد الدولي وعلى المستوى المحلي طبقاً للقوانين المصرية"

وكان الإعلامي أحمد شوبير أكد أنه هناك أزمة خاصة بـ المنشطات تتعلق بلاعب دولي رفض ذكر اسمه، قائلا: “يوجد لاعب دولي بارز لم يشارك مؤخرًا مع المنتخب، يواجه مشكلة كبيرة بسبب المنشطات”.

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