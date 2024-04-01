رد فعل صادم من رمضان صبحي بشأن أزمة المنشطات

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن لجنة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد تفيد بايجابية عينة رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريح علي لسان هاني سعيد : "رمضان صبحي أبلغني برغبته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة واللازمة ضد جمال علام بسبب التصريحات غير المسئولة الخاطئة، سواء على المستوى الدولي وفقاً للوائح الاتحاد الدولي وعلى المستوى المحلي طبقاً للقوانين المصرية"

وكان الإعلامي أحمد شوبير أكد أنه هناك أزمة خاصة بـ المنشطات تتعلق بلاعب دولي رفض ذكر اسمه، قائلا: “يوجد لاعب دولي بارز لم يشارك مؤخرًا مع المنتخب، يواجه مشكلة كبيرة بسبب المنشطات”.