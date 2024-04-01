وفاه طفل في حريق داخل ورشة بدمياط

لقى شاب مصرعه فى حريق نشب بورشة إستورجى بدمياط وجرى نقل جدثته الى مشرحة مستشفى دمياط العام.

كان قد تلقي اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا يفيد بوفيه الطفل عبد الرحمن رشاد داخل الحريق الذى نشب بالورشة وأكد تقرير الكشف الطبى وفاته بنسبة حرق وصل الى 70%.

وكانت قوات الحماية المدنية بدمياط، قد تمكنت من السيطرة على حريق هائل شب ورشة إستورجى أمام مدرسة الشيخ خضر بقرية الشعراء التابعة لمركز دمياط .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الحماية المدنية حريقا بورشة بعقار مكون من 4 طوابق بقرية الشعراء مركز دمياط وعلى الفور إنتقلت سيارتى إطفاء الى موقع البلاغ و تبين أن الحريق في قرية الشعراء أمام مدرسة الشيخ خضر والحريق في ورشة استرجي أسفل المنزل وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف .