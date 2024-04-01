عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

متشرتيش جاهز.. طريقة تحضير زبادي يوناني

زبادي
زبادي

يعد الزبادي اليوناني من الأنواع التي يفضلها الكثير من الأشخاص بسبب احتوائهل على نسبة عالية من البروتين.

وإليكم طريقة تحضير الزبادي اليوناني في المنزل بالخطوات

txt

من غير لحم.. طريقة تحضير كباب الحلة بتكلفة بسيطة

txt

محمد الناظر يكشف عن زيت طبيعي يغني عن منتجات التجميل

مكونات الزبادي اليوناني

لتر واحد من اللبن

3 ملاعق لبن بودر

1: 3 ملاعق كبيرة من الزبادي الجاهز.


طريقة تحضير الزبادي اليوناني

اخلطي  لتر واحد من اللبن مع 1 ملعقة كبيرة من الزبادي الجاهز للحصول على خليط جيد، ثم اخفقي اللبن حتى الحصول على قوام سلس ثم ضيفي اللبن البودرة و اخفقيهم معاً جيداً.

وزعي  الخليط في 7 أواني في صانع الزبادي ثم ضعي الأواني داخل الجهاز دون أغلفتها قومي بتغطية الأواني بغطاء صانع الزبادي ثم بتوصيل الجهاز بالكهرباء.

قومي بضبطها حسب اختيارك للوقت

الزبادي الزبادى اليونانى طريقة تحضير الزبادي اليوناني مكونات الزبادي اليوناني لبن بودر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

مرور القاهرة: رفع آثار حادث التصادم أمام الأهلي ونقل 12 مصاباً للمستشفيات

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

موضوعات متعلقة

ملابس واسعة.. جنا عمرو دياب تظهر بإطلالة مختلفة| شاهد

ملابس غير تقليدية.. ياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها

صور غريبة.. حلا شيحة تصدم متابعيها | شاهد

إطلالة محتشمة.. ريهام أيمن تستعرض جمالها | شاهد

ملابس وغريبة.. سمية الخشاب تثير الجدل

بفستان بسيط.. هند صبري تستعرض جمالها |شاهد

بعد إطلالتها المثيرة للجدل.. صور وضعت غادة عبد الرازق في مأزق | شاهد

عباءة لامعة.. عبير صبري تثير الجدل بظهورها

ترشيحاتنا

إنجازات الرئيس.. 63 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال الـ10 سنوات الماضية

كريم عبد العزيز مفاجأة فيلم ولاد رزق 3| صور

حركة النجباء في العراق تعلن مسؤوليتها عن الهجوم بالطائرات المسيرة على إيلات

مختار نوح: هناك تطابق بين جماعة حسن الصباح والإخوان

ماذا فعل النبي في العشر الأواخر؟.. هذه العبادات طريقك إلى الجنة| فيديو

هدوء حذر في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متشرتيش جاهز.. طريقة تحضير زبادي يوناني

رفقة زوجها.. درة تستعرض جمالها بالقفطان| شاهد

فاطمة عادل تشعل ساحة الهناجر بالسيرة الهلالية

ملابس واسعة.. جنا عمرو دياب تظهر بإطلالة مختلفة| شاهد

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ