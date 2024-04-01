متشرتيش جاهز.. طريقة تحضير زبادي يوناني

يعد الزبادي اليوناني من الأنواع التي يفضلها الكثير من الأشخاص بسبب احتوائهل على نسبة عالية من البروتين.

وإليكم طريقة تحضير الزبادي اليوناني في المنزل بالخطوات

مكونات الزبادي اليوناني

لتر واحد من اللبن

3 ملاعق لبن بودر

1: 3 ملاعق كبيرة من الزبادي الجاهز.



طريقة تحضير الزبادي اليوناني

اخلطي لتر واحد من اللبن مع 1 ملعقة كبيرة من الزبادي الجاهز للحصول على خليط جيد، ثم اخفقي اللبن حتى الحصول على قوام سلس ثم ضيفي اللبن البودرة و اخفقيهم معاً جيداً.

وزعي الخليط في 7 أواني في صانع الزبادي ثم ضعي الأواني داخل الجهاز دون أغلفتها قومي بتغطية الأواني بغطاء صانع الزبادي ثم بتوصيل الجهاز بالكهرباء.

قومي بضبطها حسب اختيارك للوقت