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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بهذه الطريقة.. لاعبو الزمالك احتفلوا بالفوز على فيوتشر بالكونفدرالية

صدى البلد

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد السلام بالفوز على فريق مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية.
وتوجه اللاعبون عقب نهاية اللقاء إلى الجماهير التي حضرت المباراة للاحتفال معهم بالفوز على مودرن فيوتشر.
وكان فريق الزمالك فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليقطع الأبيض خطوة نحو التاهل لنصف النهائي، وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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