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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة أعادت الاعتبار لـ28 قرية بدمياط وتطويرها

تطوير القري
تطوير القري

على مدار سنوات كثيرة عان الريف المصري من الإهمال وجاء تصنيف العديد من القري بمحافظة دمياط بأنها من ضمن القري الأكثر فقرا والاقل خدمات، وكان تطوير تلك القري وإدخال الخدمات بها حلم يراود سكانها.

 جاءت مبادرة حياة كريمه لتطوير الريف المصري لتغير شكل الحياة بقري محافظة دمياط،  فلم يقتصر التغير على تطوير الخدمات الاساسية بالقري كالصرف الصحى والكهرباء ورصف الطرق وغيرها من الخدمات الاساسيه بل شمل التعليم ايضا، خاصه في مجال محو الأمية.

إدخال الصرف الصحى ل٢٨ قريه بكفرسعد

كانت مبادرة حياة كريمه من نصيب  ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط بإجمالى ٢١٩ تابع لها، المبادرة وبدأت بالفعل المبادرة تؤتى ثمارها بانجاز الكثير من الاعمال التطويريه داخل قري كفرسعد كقري الابراهيمية والسعدية القبلية وكفرسليمان البحري  ةالسعدية البحرية والتوفيقية وغيرها من القري المنعدمة الخدمات حيث بدأت الاجهزة المعنيه في تطوير تلك القري كتوصيل الصرف الصحى لها ورصف الطرق العامة والداخليه بعد اعمال الصرف الصحى وكذلك توصيل مياة الشرب والكهرباء للمنازل التى عانت على مدار السنوات الماضية من حرمانهم من تلك الخدمات

تطوير ٢٨ قريه بدمياط

ومن جانبها صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد، ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى " وتم وضع هذا المشروع القومي العملاق على رأس اهتمامات المحافظة، وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، إذ تم وضع خطة محددة تتضمن كل الأعمال التي يتطلب تنفيذها بهذه القرى في كل القطاعات.

وأشارت الى انه تم تنفيذ 525 عمل طرق داخلية بتكلفة 1.161 مليار جنيه، و29 مشروع إنارة عامة بتكلفة 66 مليون جنيه، و16 مشروعا لتحسين البيئة، و32 مشروعا بقطاع مياه الشرب بتكلفة 301 مليون جنيه، و28 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة 894 مليون جنيه، وأيضًا 26 مشروعا بقطاع الكهرباء بقيمة 99 مليون جنيه.ومشروع بقطاع الاتصالات بتكلفة 288 مليون جنيه، فضلًا عن 17 مشروعا بقطاع رفع كفاءة الطرق المحلية ومداخل القرى بتكلفة 236 مليون جنيه، و29 مشروعا بقطاع الموارد المائية والرى بقيمة 176 مليون جنيه، بالإضافة إلى 48 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 114 مليون جنيه، و3 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 29 مليون جنيه، و3 مشروعات بقطاع الزراعة بقيمة 14 مليون جنيه، و8 مشروعات بالتضامن الاجتماعى بتكلفة 6 ملايين جنيه، و29 مشروع توصيل الغاز الطبيعي بتكلفة 140 مليون جنيه، و4 بقطاع الطب البيطرى بتكلفة 8 ملايين جنيه، و28 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 44 مليون جنيه، لتصبح التكلفة الإجمالية 4 مليارات جنيه تقريبا، إلى جانب تكلفة معدات تحسين البيئة.

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