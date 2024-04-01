تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

مشاجرة فتيات التجمع.. تداول رواد السوشيال ميديا فيديو مثير لإحدي المشاجرات العنيفة داخل أحد الكافيهات الشهيرة بمول في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، ليتبين من خلال الفيديو أن المشاجرة العنيفة وقعت بين مجموعة من الفتيات.

مشاجرة فتيات التجمع

وظهر في الفيديو بعض الفتيات أثناء قيامهن بضرب بعضهما البعض ضرب مبرح وعنيف، وظهر فتاتان تقومان بشد شعور بعضهما مع التلفظ بالشتائم والسباب لبعضهما البعض، وسط وجود عدد كبير من الأشخاص في الفيديو.

كما أظهر الفيديو مساعدة بعض الفتيات الأخريات في وقف المشاجرة بين الفتاتين، بينما قام البعض الأخر بالتدخل للدفاع عن طرف واحد من النزاع، حتي قام مسئولو الكافيه الشهير بالتدخل لفض النزاع.