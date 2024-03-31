أهم الأخبار: مفاجأة لأصحاب المعاشات قبل العيد.. شاب يستدرج طالبا ويجرده من ملابسه.. تصالح فتيات مشاجرة ستاربكس

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض



الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد



حكم رادع من الجنايات للمتهم بخطف طفل في سوهاج



شاب يستدرج طالبا ويجرده من ملابسه ويجبره على الاستحمام أمام الكاميرا



معركة طاحنة..تصالح فتيات مشاجرة ستاربكس فى القسم ..فيديو



أجنبي ومحلي.. الأهلي يحدد بديل علي معلول



يسرا: زوجي أكبر حب في حياتي.. فيديو



جرسون مطعم| سبب منع المحجبات من الظهور في برنامج شريف مدكور.. فيديو



جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية

