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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الأوبرا تختتم فعالياتها الرمضانية بحفل لمدحت صالح

مدحت صالح
مدحت صالح

 تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات برنامجها الرمضانى والذى شهد مجموعة من الأمسيات الفنية المتنوعة .

 

 فعلى المسرح الكبير ووسط حشد جماهيرى ضخم غرد النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من أعماله الشهيرة إلى جانب مختارات من مؤلفات التراث كان منها زي ما هي حبها ، السهرة تحلى ، بحبك كل ما تطلع شمس ، أنا مش بعيد ، يتقال ، محبتك جنون ، شبكوا ايديكوا ، حبيبي يا عاشق ، باسم الحب ، بحلم على قدى ، وعدى ، انت الحب ، المليونيرات ، حمايا العزيز ،  شوف يا قلبي ، اى دمعة حزن لا وابن مصر . وخلال الحفل 

استضاف صالح الموهبة الواعدة حبيبة سامي الحفناوي التي تغنت بـ عيون القلب لتجذب انتباه الحضور بصوت ينتمى الى زمن الفن الجميل وتنال التشجيع والإعجاب .

 وكانت دار الأوبرا المصرية قد نظمت برنامجا فنيا ثريا للاحتفال بشهر رمضان المعظم ضم الوان إبداعية جادة الى جانب ليالي عربية وإسلامية أقيمت بالتعاون مع مختلف السفارات العاملة في مصر .

مدحت صالح لمياء زايد دار الأوبرا

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