عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيتعاقب يعني هيتعاقب.. خبير لوائح يعلن مفاجأة عن مستقبل رمضان صبحي

رمضان صبحي نجم نادي
رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز

قال محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، إن هناك معلومات منتشرة بشأن إيجابية عينة منشطات رمضان صبحي لاعب  نادي بيراميدز، موضحًا القرار النهائي واحد من اثنين، الأول الإيقاف 6 أشهر، أو عامين.

txt

شريف جمعة: رمضان صبحي مهدد بالاعتزال بسبب عينة المنشطات

txt

فيها إن | شادي عيسى يثير الجدل بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

وأضاف خبير اللوائح الرياضية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رمضان صبحي خلال 10 أيام سيخضع للتحقيق مرة أخرى، وسيتم الحصول على عينة مباشرة من اللاعب، وفي حالة إثبات تناول اللاعب أدوية بسبب حالة صحية، سيكون هناك عقوبة، وفي حالة إثبات أن هناك منشطات سيكون هناك عقوبة أخرى.

وأشار إلى أن اللاعب إذا اعترف بان ما تناوله كان بسبب مرض يعاني منه ستكون العقوبة 6 أشهر، ولكن بشكل نهائي هيكون هناك عقوبة على اللاعب معلقًا: “هيتعاقب يعني هيتعاقب”.

رمضان صبحي مهدد بالاعتزال بسبب عينة المنشطات

أكد الناقد الرياضي شريف جمعة، أن اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز والأهلي السابق، مهدد بالاعتزال بسبب تعاطي المنشطات والتلاعب في العينة.

وقال إن اللجنة العليا لمكافحة المنشطات طلبت عينة من رمضان صبحي منذ شهر أغسطس الماضي، موضحًا أن قرار هذه اللجنة يكون بنسبة كبيرة بعد تقديم شكوى ضد أي لاعب.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن لجنة المنشطات قالت إنه بعد الحصول على عينة  من اللاعب رمضان صبحي، تبين أن هناك تلاعب في العينة التي تم الحصول عليها.

ولفت إلى أن التهمة الموجهة لـ رمضان هو التلاعب في عينة المنشطات، وهذا يعني أن اللاعب إضافة شئ على العينة، فمن الممكن أن يتم إضافة مادة على العينة، أو من الممكن أن يتناول اللاعب أدوية تفسد العينة.

قبل 5 أبريل الحالي

وكشف مفاجأة وقال إن لجنة المنشطات حصلت من اللاعب على عينة بديلة في أثناء الحصول على العينة الأولى، وأن لجنة المنشطات تنظر قرار من اللاعب  قبل 5 أبريل الحالي، الأول هو الاعتراف بتناول المنشطات، أو الموافقة على عمل تحليل للعينة الثانية، وإذا تبين أن هناك تلاعب في العينة سيكون موقف رمضان صبحي في خطر.

وأشار إلى أن اللاعب من الممكن أن يتم إيقافه لمدة 3 سنوات، ولكن إذا اعترف اللاعب ستكون فترة الإيقاف ثلاث أشهر أو 6 أشهر. 

رمضان صبحي نادي بيراميدز خبير اللوائح الرياضية لجنة المنشطات الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في القاهرة والمحافظات

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

ترشيحاتنا

وزير النقل: دعم أسطول القابضة للنقل البحري والبري بـ100 أتوبيس جديد

شبانة: كنت أتمنى أن يفسر بيراميدز قصة رمضان صبحي بوضوح

الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال حرق كل مباني مجمع الشفاء.. ويصعب التعامل مع الجثث

من قال ببدعة الصلاة على النبي في استراحة التراويح.. الإفتاء ترد

شاهد.. شرطة الاحتلال تعتقل شقيقة زعيم حماس إسماعيل هنية

بالقانون .. حظر تصدير المواد الخطرة دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المطاعم.. سر عمل شاورما الدجاج السوري

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تشعل السوشيال ميديا

عباءة ومكياج لافت.. منة عرفة تثير الجدل بظهورها| شاهد

عباءة أنيقة.. كارمن سليمان تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ