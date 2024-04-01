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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خرق واضح للكود الدولي.. ميدو ينتقد تصريحات جمال علام بشأن رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو  تصريحات جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم حول أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

جمال علام: عينة رمضان صبحي إيجابية واللاعب له حق التظلم خلال 10 أيام

وأعلن جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وصول خطاب من لجنة مكافحة المنشطات المصرية تؤكد إيجابية عينة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وتابع :"سوف يتم أخذ عينة أخرى من رمضان صبحى للتأكيد من تناول المنشّطات أم لا قبل توقيع الإيقاف عليه "

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "حديث جمال علام على أزمة رمضان صبحي خطأ كبير".

وتابع: "قانون منظمة مكافحة المنشطات الدولية واضح وصريح حتى في حال وجود عينة إيجابية فيجب أن تكون سرية للغاية".

وتابع: "أصعب عقوبة ليست الإيقاف وإنما الإعلان عن الأزمة بخرق واضح وصريح للكود الدولي للجنة مكافحة المنشطات".

وأردف: "ما فعله رئيس اتحاد الكرة  هو إما إعلان عن عقوبة اللاعب عن عمد فتكون جريمة رياضية، أو أعلن عنها عن جهل بالقانون وهي جريمة إدارية أكبر من الأولى.

احمد حسام ميدو ميدو رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام رمضان صبحي

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