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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. شرطة الاحتلال تعتقل شقيقة زعيم حماس إسماعيل هنية

زعيم حماس إسماعيل
زعيم حماس إسماعيل هنية

كشفت مصادر من جيش الاحتلال أنه تم القبض على شقيقة زعيم حماس إسماعيل هنية بزعم للاشتباه في اتصالها بنشطاء من الحركة ودعم الأعمال الإرهابية.

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قالقت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت المرأة البالغة من العمر 57 عاما في غارة مشتركة مع الشاباك.

شقيقة هنية مٌقيمة بإسرائيل

وتقيم شقيقة هنية، التي لم تحدد الشرطة اسمها في البيان، في بلدة تل شيفا الجنوبية.

وفي بيان، ادعت الشرطة أنه خلال مداهمة منزل المشتبه بها، عثر الضباط على وثائق ووسائل إعلام وهواتف وأدلة أخرى تربطها “بجرائم أمنية خطيرة”.

وقالت إن وحدة الشرطة الخاصة ألقت القبض على إحدى شقيقات إسماعيل هنية “زعيم حماس” التي تعيش في إسرائيل، بزعم الاشتباه في اتصالها بمقاتلي حماس والتحريض على أعمال الإرهاب ودعمها في إسرائيل.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تمثل في محكمة في بئر السبع في وقت لاحق اليوم لجلسة استماع بشأن احتجازها.

مداهمة منزل شقيقة إسماعيل هنية زعيم حماس 
حماس إسماعيل هنية الشاباك إسرائيل بئر السبع هنية

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