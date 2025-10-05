قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة
تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي
مسئول في البيت الأبيض: خطة ترامب لغزة «سرية».. ومسئولون بالخارجية خارج الصورة
فتح: ندرك جيدًا أهمية الموقف الأمريكي في مسألة ضمانات وقف إطلاق النار
الشهيد إبراهيم الرفاعي "كابوس إسرائيل"| بث الرعب للعدو.. ونفذ عمليات تاريخية في حرب أكتوبر
ما يقال عند المرور على المقابر؟.. كلمات وأدعية مستحبة للميت
رمضان السيد: أؤيد استمرار عماد النحاس في قيادة الأهلي وعودة زيزو مكسب للفريق
بعد انتهاء اجتماع اللجنة الخاصة .. ماذا ينتظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
استطلاع أمريكي: 4 من كل 10 يهود يرون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
اليوم.. المنتخب الوطني يبدأ معسكر حسم التأهل إلى مونديال 2026
محافظ الشرقية يتفقد موقع انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بشارع مولد النبي بالزقازيق
صفقاته لم تقدّم المستوى المُنتظر.. محمد فاروق: الزمالك يعيش حالة انهيار كروي
برلماني: استراتيجية النهوض بصناعة الحديد والصلب خطوة حاسمة لتعزيز الاقتصاد المصري

عمر الغنيمي
عمر الغنيمي

أشاد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، بالإعلان الذي أطلقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استراتيجية النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر، بتوجيهات الرئيس السيسي مؤكدًا أنها تمثل خطوة حاسمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر الإقليمية في هذا القطاع الحيوي.

وقال الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم إن تطوير صناعة الحديد والصلب يسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير العملة الصعبة، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ينعكس إيجاباً على حركة التنمية الصناعية في البلاد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الصناعة تعد من الركائز الأساسية للعديد من القطاعات مثل البناء والتشييد والبنية التحتية والصناعات الثقيلة، وبالتالي فإن النهوض بها يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد نائب الاسكندرية، أن هذه الاستراتيجية تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي أهمية قصوى للنهوض بالصناعات الوطنية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للصناعات الثقيلة. كما أثنى على الجهود التي يبذلها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، في قيادة القطاع لتحقيق التنافسية واستدامة الإنتاج، من خلال توطين الصناعات المغذية واعتماد أحدث التكنولوجيا المتطورة، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه، بالقول أن تطبيق بنود الاستراتيجية المتكاملة، التي تم الإعلان عنها بحضور الوزراء المعنيين، سيعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويضمن استدامة النمو والتطوير في القطاع على المدى الطويل، ويجعل مصر لاعبًا محوريًا في صناعة الحديد والصلب عالميًا.

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

