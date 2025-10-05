برلماني: استراتيجية النهوض بصناعة الحديد والصلب خطوة حاسمة لتعزيز الاقتصاد المصري

أشاد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، بالإعلان الذي أطلقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استراتيجية النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر، بتوجيهات الرئيس السيسي مؤكدًا أنها تمثل خطوة حاسمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر الإقليمية في هذا القطاع الحيوي.

وقال الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم إن تطوير صناعة الحديد والصلب يسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير العملة الصعبة، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ينعكس إيجاباً على حركة التنمية الصناعية في البلاد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الصناعة تعد من الركائز الأساسية للعديد من القطاعات مثل البناء والتشييد والبنية التحتية والصناعات الثقيلة، وبالتالي فإن النهوض بها يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد نائب الاسكندرية، أن هذه الاستراتيجية تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي أهمية قصوى للنهوض بالصناعات الوطنية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للصناعات الثقيلة. كما أثنى على الجهود التي يبذلها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، في قيادة القطاع لتحقيق التنافسية واستدامة الإنتاج، من خلال توطين الصناعات المغذية واعتماد أحدث التكنولوجيا المتطورة، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه، بالقول أن تطبيق بنود الاستراتيجية المتكاملة، التي تم الإعلان عنها بحضور الوزراء المعنيين، سيعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويضمن استدامة النمو والتطوير في القطاع على المدى الطويل، ويجعل مصر لاعبًا محوريًا في صناعة الحديد والصلب عالميًا.