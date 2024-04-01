استكمال أعمال خطة رصف الشوارع بمدينة رأس غارب

قام ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الأحد، بمتابعة استكمال أعمال خطة رصف الشوارع ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024. جاء ذلك في إطار توجيهات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتركيز على المظهر الحضاري لمدن المحافظة، وضرورة متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم رصف شوارع منطقة خور رحمي وتنفيذ الطبقة الأسفلتية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لأعمال الرصف والعمل بجدية لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وأشار نديم إلى أهمية هذه الخطوة في تحسين جودة البنية التحتية للمدينة وتوفير بيئة حضارية ومريحة للمواطنين والزوار على حد سواء.