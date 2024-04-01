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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«الشعب الجمهوري» بالبحر الأحمر يُكرم المشاركين في مسابقة حفظ القرآن الكريم

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أقام حزب الشعب الجمهوري في البحر الأحمر حفل تكريم للمشاركين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، وذلك في مقر الحزب بمدينة الغردقة.

وحضر الحفل النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى مجموعة من الأمناء والأمناء المساعدين ورؤساء اللجان وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأقسام، وتم خلال اللقاء تكريم المشاركين وتقديم مكافأة مالية لهم بالإضافة إلى منحهم شهادة تقدير من الحزب.

تأتي هذه المبادرة في إطار دعم الحزب للمسابقات الثقافية والدينية، وتشجيع المجتمع على الاهتمام بتحفيظ القرآن الكريم والمشاركة في الأنشطة الدينية والتربوية.

 

حفظ القرآن الكريم تكريم حزب الشعب الجمهورى محافظة البحر الاحمر مسابقة

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