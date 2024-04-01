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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة 21 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية

صدى البلد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقة 21 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية.


في الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، كشف العترة أمر مربوحة تخبئ غوريلا في الدوار، وطلب منها تقنع الكبير بأنه يذهب مع أصدقائه في رحلة مدرسية مقابل عدم إبلاغ الكبير بموضوع الغوريلا، وبدأت الغوريلا تحب مربوحة وتساعدها في تنظيف الدوار، وأثناء تنظيفها غرفة جوني عرف بالأمر واندهش بكون الغوريلا تحب مربوحة.

شهدت الحلقة 21 من مسلسل إمبراطورية ميم، للنجم خالد النبوي، أحداث كثيرة كان أهمها ذهاب حلا إلى منزل طليقها لتأخذ ابنتها، كما هددت زوجها بإدخاله السجن، ورفضت حلال التفاهم والتفاوض مع طليقها وأكدت له بأنها لن تبيع المنزل.

الحلقة 21 من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، شهدت أحداثا مثيرة أبرزها رفض فرح المبيت لدى ولعة، وفكرت بالاستعانة بإحدى صديقاتها بهدف الاختباء لديها، فاتصلت بها من تليفون علي، وبعدها قررت صديقتها إبلاغ والدة فرح بما حدث.

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