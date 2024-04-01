وكيل أفريقية النواب يطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتوطين الصناعات الدوائية

طالب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بصفة خاصة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الدعم المالي اللازم لدعم وتوطين صناعة الدواء بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة لتصدير الدواء المصري، وكذا الموقف الحالي للمبادرات الرئاسية وخاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

ووجه " سليم " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للرئيس السيسى على اهتمامه الكبير بتطوير وتحديث المنظومة الصحية وتقديم أفضل الرعاية الصحية للمواطنين بصفة عامة ومحدودي الدخل وغير القادرين بصفة خاصة مؤكداً أن الاهتمام بصحة المواطن المصرى اصبحت تتصدر اهتمامات القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان.

وأشاد الدكتور محمد سليم باهتمام الرئيس السيسى بمتابعة جهود الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي، وزيادة التدفقات الاستثمارية في مجال الصحة ومتابعة التزامات المستثمرين لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، والأطر التشريعية اللازمة من خلال الانتهاء من الخطوات التشريعية المطلوبة، لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، بما يعزز من إمكاناتها الحالية ويرفع قدرتها الاستيعابية، وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام مثمناً متابعة الرئيس السيسى لمختلف المشروعات القومية في قطاع الصحة خاصة الموقف التنفيذي الخاص بافتتاح أول فرع في مصر لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي بالشراكة مع مستشفى السلام، وكذا تطوير المدينة الطبية بمعهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع المعامل المركزية بمدينة بدر ، وآخر مستجدات المدينة الطبية للمعاهد التعليمية.

وأكد الدكتور محمد سليم أن التكليفات المستمرة من الرئيس السيسى للحكومة لتطوير وتحديث معهد ناصر وتحويله إلى مدينة طبية عالمية يعد دليلاً قاطعاً على متابعة الرئيس السيسى شخصياً لهذه المؤسسة الطبيعة الكبرى والنجاحات الكبيرة التى حققتها فى علاج المرضى من المصريين والاجانب بصفة عامة وللأشقاء الفلسطينيين بصفة خاصة ، موجهاً التحية والتقدير لجميع القيادات الطبية وأطقم التمريض وجميع العاملين داخل معهد ناصر بقيادة الدكتور محمود سعيد رئيس المعهد على جهودهم الناجحة فى تقديم أفضل النظم الطبية لكل من يترددون من المرضى للعلاج داخل معهد ناصر بصفة عامة وداخل العيادات الخارجية برئاسة الدكتور محمود صابر مدير العيادات الخارجية بصفة خاصة.

وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة الاسراع أيضاً فى تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير احتياجات المشروعات القومية ذات الصلة، في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، على النحو الذي يعجّل بمجهودات الدولة في تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة الصادرات الدوائية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

تم فيه استعراض الخطوات التنفيذية لدعم وتوطين صناعة الدواء، بالإضافة الى فتح مجالات جديدة لتصدير الدواء المصري، وكذا الموقف الحالي للمبادرات الرئاسية وخاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، حيث وجه الرئيس بتوفير الدعم المالي اللازم في هذا الصدد، وزيادة معدلات الإنجاز في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ، مع الاستمرار في تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والصحية التي يعاني منها أهالي القطاع.