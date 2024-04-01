مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يدمر كل شيء في مجمع الشفاء وانتشال 300 شهيد

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر كل شيء في مجمع الشفاء، وهناك مخاوف من تكرار المشهد في مجمع ناصر الطبي.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه بعد أن انسحب الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي تكشفت المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين والمرضى الذين كانوا يتواجدون في داخل هذا المجمع بالإضافة إلى البنايات السكنية المحيطة به، مؤكدا أن المجمع خرج تماما عن الخدمة بعد احتراق أقسامه، ووجود عدد كبير من الشهداء.

وتابع أن الدفاع المدني يتحدث عن أكثر من 300 شهيد تم انتشالهم حتى اللحظة من داخل مجمع الشفاء الطبي، ومازالت الطواقم الطبية تقوم بعملية مستمرة للبحث عن حايا وشهداء ومصابين في داخل هذا المجمع.