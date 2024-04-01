دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسلات الأطفال

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقة الـ 21 من المسلسلات الأطفال.

بدأت أحداث الحلقة 21 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء 3 بظهور فهمي ويحيى وسينو ونونيا بعدما أوصلهم فهمي لآلة الزمن، ويقول لهم إن من الممكن كسر الآلة، فيرفض يحيى ويرد عليه بأن يجب القبض على البروفيسورة جميلة والرجوع بها لزمنهم الطبيعي.

كما بدأت الأحداث في الحلقة 21 من مسلسل نورة، بظهور مروان صديق نورة بالمدرسة وهو يزورها ويسأل عليها، وعندما تذهب والدها لإخبارها ترفض مقابلته لكن تُصر والدة نورة على أنها يجب عليها مقابلته ولا تظلمه كما فعلت مع صديقتها جميلة من قبل.

أما الحلقة 21 من مسلسل نور والكوكب السعيد، فبدأت بظهور زهرة وفرحة وهما ينتظران نور أخيها ورامي صديقهم أمام المبنى الذي دخلوه، وتقول زهرة لفرحة إنهم يجب أن يدخلوا لكي ينقذوهم.