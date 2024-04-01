عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقة 21 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.

في الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين، نجح يحيى بن المؤذن في الاستمرار داخل قلعة الموت بعد أن قتل أصدقائه طيفور وسليمان، وأصبح قائد داخل القلعة في الوقت الذي يقرر فيه السلطان بركياروق بقيادة جيش ضخم ومهاجمة القلاع التابعة لحسن الصباح، إذ يبدأ بقلعة ابن الحافظ الأقرب لأصفهان.

توالت الأحداث في الحلقة 21 من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، إذ ذهبت حنان إلى محل عبد ربه لتخبره بموافقتها على الزواج منه، وفرح الآخير بالخبر وقال لها إنه سوف يأتي ليلا لكي يتفقوا على كل شئ يخص الزواج.

الحلقة 21 من مسلسل بيت الرفاعي شهدت مشهد بلاش باك قبل بداية أحداث الحلقة متمثل في أمر الحاج محمود الرفاعي لفاروق بالتحريض على قتل أحد الأشخص لكي يبعد الخطر عنهم، لكن فاروق يقترح على عمه إبعاده بدون قتله، بينما يُصر محمود على قراره بقتل الشخص.