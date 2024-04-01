عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ملخص أحداث الحلقة 21 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقة 21 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.

في الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين، نجح يحيى بن المؤذن في الاستمرار داخل قلعة الموت بعد أن قتل أصدقائه طيفور وسليمان، وأصبح قائد داخل القلعة في الوقت الذي يقرر فيه السلطان بركياروق بقيادة جيش ضخم ومهاجمة القلاع التابعة لحسن الصباح، إذ يبدأ بقلعة ابن الحافظ الأقرب لأصفهان.

توالت الأحداث في الحلقة 21 من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، إذ ذهبت حنان إلى محل عبد ربه لتخبره بموافقتها على الزواج منه، وفرح الآخير بالخبر وقال لها إنه سوف يأتي ليلا لكي يتفقوا على كل شئ يخص الزواج.

الحلقة 21 من مسلسل بيت الرفاعي شهدت مشهد بلاش باك قبل بداية أحداث الحلقة متمثل في أمر الحاج محمود الرفاعي لفاروق بالتحريض على قتل أحد الأشخص لكي يبعد الخطر عنهم، لكن فاروق يقترح على عمه إبعاده بدون قتله، بينما يُصر محمود على قراره بقتل الشخص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في القاهرة والمحافظات

هل الجماع في ليالي العشر الأواخر من رمضان حرام؟.. احذره بهذه الحالة

ترشيحاتنا

35 مليار شيكل.. خلافات حادة داخل إسرائيل بسبب صفقة شراء طائرات مقاتلة

رحلة تطوير المناهج "مستمرة" في فترة السيسي الثالثة|تدريس مقررات الإعدادية الجديدة من العام المقبل.. وتغييرات جذرية في الثانوية العامة "على الأبواب"

عاتبه النبي ونزلت فيه آيات قرآنية.. من الصحابي كعب بن مالك

8 لاعبين يغيبون عن مباراة الأهلي وسيمبا المقبلة بدوري أبطال إفريقيا

تمرد جديد على نتنياهو.. 21 طلب إضراب من رؤساء بلديات

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاقة وجمال .. ياسمين صبري تثير الجدل علي تويتر

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

اقتصادي جدا.. 3 طرق لعمل بسكويت العيد بدون تكاليف

زي المطاعم.. سر عمل شاورما الدجاج السوري

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ