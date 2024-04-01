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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رؤوف عبدالعزيز: لم نعتمد على الاستديوهات لتصوير مسلسل «سر إلهي»

صدى البلد

قال المخرج رؤوف عبدالعزيز، إن طبيعة مسلسل سر إلهي قائمة على الدراما الاجتماعية الحقيقية، لذلك كان حريص هو وفريق العمل على إخراج المسلسل من قلب الواقع، وعدم استخدام أي ستديوهات أو الأماكن المتعادة للتصوير، وجرى الاعتماد على كل الأماكن الحقيقية، وهذا الأمر لم يكن سهلا بل متعبا للغاية.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «كنا نتحايل كثيرا في العديد من الأمور من أجل السيطرة والقدرة على التصوير في الأماكن التي تضم العديد من المواطنين»، مشيرا إلى أنه كان يتم إجراء «بروفات» بشكل داخلي ثم الخروج للشارع بهدف التصوير النهائي.

وتابع، أنه على الرغم من صعوبة التجهيزات في كل مراحل عمل مسلسل «سر إلهي» إلا أنها كانت تحمل متعة وتشوق للغاية، مشيرا إلى أن مسألة الجمع بين التصوير والإخراج كانت لها مميزات عدة، إذ إنه من السهل ترجمة تخيلات المخرج على أرض الواقع.

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