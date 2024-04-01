الصحف الإماراتية اليوم| القاهرة تحذر من امتداد الصراع إلى جنوب البحر الأحمر.. إسرائيل تنسحب من "الشفاء"

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في القدس للمطالبة برحيل نتنياهو

انفجار يهز مقهى في مدينة فارونيش الروسية

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 600 جندي منذ السابع من أكتوبر

تخوف أوكراني من ضربات صاروخية روسية مدمرة

أردوغان: لم نحقق النتائج المرجوة من الانتخابات المحلية ونحترم قرار الأمة

تناولت الصحف الاماراتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والاقليمية والدولية كان أبرزها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقد سلطت صحيفة الخليج الضوء على ما قالته وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري حذر في اتصال تلقاه من نظيره الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، أمس الأحد، من امتداد الصراع في المنطقة إلى جنوب البحر الأحمر وتأثير ذلك في حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان «وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة، لاسيما في منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها الخطرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية في هذا الشريان الدولي المهم».

وأضافت «حذر شكري من العواقب الخطرة التي قد تترتب عن ذلك على استقرار المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين، مشدداً في الوقت ذاته على أن اتساع رقعه ونطاق الصراع يؤثر سلباً في المساعي الإقليمية والدولية الرامية لحلحلة الأزمة».

وجاء في البيان أن الاتصال بين الوزيرين تناول «بشكل مستفيض» التطورات الخاصة بالصراع الدائر في قطاع غزة وكذلك مسار العلاقات المصرية الإيرانية.

محليا، أفادت صحيفة الإمارات اليوم باعلان قيادة العمليات المشتركة وضمن عملية الفارس الشهم 3"، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات وسلاح الجو الملكي الأردني سادس عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة حيث بلغت كمية المواد الاغاثية التي تم إسقاطها 48 طناً من المساعدات.

ويأتي تنفيذ هذه العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.



عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الخليج الى اعلان وزارة الصحة في غزة الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي انسحب من مجمع الشفاء الطبي في غزة، مؤكدة انتشال عشرات الجثث وتعرّضه لدمار كبير جداً، بعد عملية عسكرية امتدت أسبوعين في هذا المرفق والأحياء المحيطة به.

ولم يؤكد الجيش بعد انسحابه، وهو كان أعلن في 18 آذار/ مارس بدء عملية عسكرية دقيقة في المجمع الطبي الأكبر في القطاع، بعد معلومات عن وجود مسؤولين كبار من حركة حماس في المنطقة.

وكانت هذه المرة الثانية التي ينفّذ فيها الجيش عملية في هذا المستشفى منذ اندلاع الحرب في غزة ضد حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة في غزة في وقت مبكر الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي انسحب من مجمع الشفاء الطبي، بعدما قام بإحراق مبانيه وخروجه بالكامل من الخدمة وحجم الدمار في داخل المجمع والمباني المحيطة به كبير جداً.

وأكدت انتشال عشرات الجثث بعضها متحللة من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، مشيرة الى أن بعض الجثث مهشمة نتيجة دهسها بالدبابات والجرافات العسكرية.

ذكرت صحيفة البيان أن آلاف الإسرائيليين تظاهروا أمس الأحد في القدس للمطالبة بتعزيز الجهود لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ورحيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في ليلة ثانية على التوالي من الاحتجاجات الحاشدة.

وأغلق المتظاهرون طريقا سريعا رئيسيا في المدينة بعد أن تجمعوا في وقت سابق أمام مقر الكنيست ملوحين بالأعلام الإسرائيلية. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين لإبعادهم إلى الخلف بينما كانوا يهتفون بأن نتانياهو "يجب أن يرحل".

وأكد المنظمون أن تظاهرة القدس هي الأضخم منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر.

كما أسارت الصحيفة أيضا إلى اعلان الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين توقيف شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مدينة تل السبع في صحراء النقب بجنوب الدولة العبرية، على خلفية تهم تتعلق بـ "الإرهاب".

وأكدت الشرطة لوكالة فرانس برس أن "صباح عبد السلام هنية (57 عاما) محتجزة في تل السبع وتخضع لتحقيق يشترك فيه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)".

وقالت الشرطة في بيانها إنها تشتبه بقيام هنية بـ"التواصل مع نشطاء في حماس والانتماء للمنظمة والتحريض ودعم الأعمال الإرهابية".



وأوضحت صحيفة الاتحاد اعلان الجيش الإسرائيلي الاثنين، أنّ 600 من جنوده قتلوا منذ السابع من أكتوبر، تاريخ الهجوم الذي شنّته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية وأدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأكّد الجيش على موقعه الإلكتروني أنّ «نداف كوهين، 20 عاماً، المتحدر من حيفا، قتل خلال المعارك في جنوب قطاع غزة»، ما يرفع عدد الجنود الذين قتلوا إلى 600 داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023.

أشارت صحيفة البيان إلى ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نتائج الانتخابات المحلية التي أظهرت انتكاسة كبيرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه.



وقال أردوغان لأنصاره في مقر حزبه بالعاصمة أنقرة: "للأسف، لم نتمكن من الحصول على النتائج المنشودة والمأمولة في اختبار الانتخابات المحلية".

وحصل حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، على أكبر عدد من مقاعد رؤساء البلديات في 81 مدينة، وفقا للنتائج الأولية غير الرسمية التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية.



دوليا، ذكرت صحيفة الخليج أن انفجارا وقع في مقهى بمدينة فارونيش بجنوب روسيا اليوم الاثنين، وأظهرت لقطات نشرتها خدمة زفيزدا الإخبارية النوافذ المحطمة لمقهى إيسترن تي هاوس (بيت الشاي الشرقي) في شارع لينين.

وقالت مجموعة ماش الإعلامية، إن المقهى تعرض للهجوم في الساعات الأولى من الصباح عندما لم يكن هناك أحد في المكان.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الشرطة قولها، إنها تجري تحقيقاً بعد ورود تقارير عن وقوع أضرار في المقهى.



وقالت صحيفة الاتحاد إن روسيا شنت ضربات، استهدفت البنى التحتية للطاقة ومنشآت إنتاج الغاز في أوكرانيا، وقضت على 760 عسكرياً ودمرت 3 طائرات سو -25 في مطار في مقاطعة ميكولايف جنوب أوكرانيا، وأسقطت الدفاعات الروسية 3 مسيرات أوكرانية و10 صواريخ غربي روسيا،في حين وقع الرئيس الروسي مرسوماً بشأن التجنيد العسكري الروتيني في الربيع الذي ينطبق على 150 ألفاً،وأعلنت فرنسا اعتزامها إرسال مركبات مدرعة قديمة وصواريخ جديدة إلى أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 760 عسكرياً أوكرانياً وتدمير 3 طائرات سو -25 في مطارها، وإسقاط 23 صاروخاً و178 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة في شرق وجنوب أوكرانيا خلال 24 ساعة.