8 لاعبين يغيبون عن مباراة الأهلي وسيمبا المقبلة بدوري أبطال إفريقيا

يعتزم مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تحديد التشكيلة الأساسية لفريقه في المواجهة المنتظرة ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية اليوم استعدادًا للمواجهة المهمة، التي ستقام يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.

عدد الغيابات: 8 لاعبين.

قائمة الغيابات:

حراس المرمى: محمد الشناوي.

المدافعون: ياسر إبراهيم، محمود الزنفلي، عمر كمال عبد الواحد.

لاعبو الوسط: إمام عاشور، أليو ديانج، وسام أبو علي، كريم نيدفيد.

أسباب الغيابات: