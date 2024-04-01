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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

8 لاعبين يغيبون عن مباراة الأهلي وسيمبا المقبلة بدوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

يعتزم مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تحديد التشكيلة الأساسية لفريقه في المواجهة المنتظرة ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية اليوم استعدادًا للمواجهة المهمة، التي ستقام يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.

عدد الغيابات: 8 لاعبين.

قائمة الغيابات:

  • حراس المرمى: محمد الشناوي.
  • المدافعون: ياسر إبراهيم، محمود الزنفلي، عمر كمال عبد الواحد.
  • لاعبو الوسط: إمام عاشور، أليو ديانج، وسام أبو علي، كريم نيدفيد.

أسباب الغيابات:

  • الإصابة: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، إمام عاشور، أليو ديانج، وسام أبو علي، كريم نيدفيد.
  • عدم القيد في القائمة الأفريقية: محمود الزنفلي، عمر كمال عبد الواحد.
احمد نبيل كوكا دوري ابطال افريقيا سيمبا التنزاني كريم نيدفيد عمر كمال عبد الواحد مارسيل كولر ياسر ابراهيم

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